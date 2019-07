“Esiotsa naised olid väikeste vahedega kõik veel ühes grupis ja kahega neist sõitsin praktiliselt koos,” meenutas 28-aastane rakkelanna. Tema ütlusel oli rada huvitav, ent distantsi esimene osa maratoni kohta väga kivine ning tehniline. “Kuna mul on valikus täpselt üks hardtail ehk üheamordiline ratas, sellega startisingi. Väga suure eelise said aga esimesel rajaosal kaheamordilised rattad. Minul oli nendega võrreldes kivisel rajal keerulisem toime tulla,” rääkis Greete Steinburg. “Kiirused olid võistlusel suuremad ja tundsin ennast ise ka suuremas action’is, kui eelneval treeningul, kus tulin ilusasti kõigega toime. Pidin rohkem tööd tegema, et tagumist rehvi vastu kive ära ei lööks, ja lihtsalt ei jõudnud kõike päästa. Paraku nii läks.”