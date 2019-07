Viljakasvatajad loodavad head saaki

Viimati sai Lääne-Viru teraviljakasvataja rõõmu tunda 2015. aastal. “Kolm viimast aastat on meie jaoks täiesti ebaõnnestunud,” lausus teraviljakasvatuse ja piimakarjandusega tegeleva Trovador OÜ juhatuse liige Vahur Veermäe. “Tänavuse aasta kohta ei julge enne midagi öelda, kui saak käes. Sinna on veel minna ja igasuguseid asju võib juhtuda, kuid bioloogiline küpsus on küll praegu hea. Kui me selle põllult kätte ka saame, siis loodan, et tuleb vähemalt sama hea saagiaasta, kui oli 2015.”