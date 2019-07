MTÜ Vainupea Külaselts lasi teha magnetid, millel on kujutatud külale iseloomulikud vaated või ehitised. Magneteid on 150 ja neil on kujutatud Vainupea kabel, Vainupea jõgi ja sõnajalad, Suureliiva rand päikeseloojangul, Vainupea sadama muul ning Vainupea kivine rannajoon.