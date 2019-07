Ei, siis ei kõlanud praegu 83-aastase proua hääl veel laulukaare all. Ida-Virumaa tüdruk kuulas Oandu külas, kõrv raadio vastas, laulupeo ülekannet. Naabritel oli külas ühena vähestest vastuvõtja ja tüdruk kuulas ülekannet ülikorralikult. Tunne, mis aastakümnete taga tekkis, on tal meeles siiamaani. Elevus läbisegi kurbusega.

“See oli nii suur elamus, mõtlesin, et miks ma pean elama kuskil kaugel metsas. Läksin peale pidu pisaratega võideldes üle välja koju ja nutsin ema hõlmas, et tahan laulupeole,” meenutas Linda Hein. Väike tüdruk kuulis, kuidas lauldi viisi tervest vallast, mis kokku tulnud, ja nõnda tundus talle ühtäkki, et Eestimaal polegi sellist inimest, kes oleks mujal kui laulupeol.