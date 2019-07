Tragöödia Haljalas: kuueaastane poiss on surnud, politsei viis ära ema ja kasuisa

Mis täpselt juhtus, on veel selgusetu. Igatahes avastas Haljalas Tallinna tänaval elav ema millalgi ennelõunal, et tema voodis teki all lebanud kuueaastane poeg ei hinga enam. Naabrite sõnul saabusid politsei ja kiirabi sündmuspaika kella 11-12 vahel. Kiirabi viibis korteris umbes pool tundi, politsei märksa kauem. Lahkudes võttis politsei lapse ema ja kasuisa endaga kaasa.

See ei ole Jannole esimene kord last kaotada: sama pere teine laps suri noorena, väidetavalt lämbus laps epilepsiahoo ajal. Kolmas laps oli Aasperes emapoolse vanaema juures, kuid viimane keeldus Jannole teda üle andmast ja nii ootas mees õhtul kella 17 paiku politseid, et probleem lahendada.

Janno sõnul on lapsed talle mitu korda kurtnud, et neil on ema juures halb. "Paar nädalat tagasi helistas poiss ja rääkis, et onu ehk kasuisa lämmatab teda," väitis Janno. "Olen hoidunud lapsi Haljalas külastamast, sest lapse ema ja tema elukaaslane mõnitavad mind laste juuresolekul, nad on mind laimanud ja taga rääkinud on ka sotsiaalmeedias. Maksan lastele elatist, aga juba järgmisel päeval kuulen, et raha on otsas. Lisaks sellele olen lastele ostnud, kui nad minu juures on, kõike muud eluks tarvilikku."