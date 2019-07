Just juubelilaulupeost tulenevalt oli tänavuse konkursi teemaks valitud muusika. Žürii esimehe Teet Suure sõnul vormub liiv muusikaks väga hästi. Juba mitmendat korda Võsu liivaskulptuuride konkursi žüriisse kuulunud Suur rääkis, et osalejad muutuvad aastatega üha professionaalsemaks.

“Teemasse on päris hästi mindud,” lausus Suur. “Päris ägedaid asju on ja žürii on tõsistes raskustes, keda esile tõsta,” lisas ta.