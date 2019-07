Kinnisvarabüroo Uus Maa Virumaa juhtkonsultant Margus Punane meenutas, et viimati valmisid Rakveres uued kortermajad Maidla 7, Maidla 14 ja Võidu 30 aastal 2007. Nüüd on aga Maidla tänava majade lähistel seal pikka aega tühjalt seisnud tondilossi asemele kerkimas 21 korteriga elamu aadressil Mõisavälja 12.

Maja arendab osaühing Mõisavälja Kodu, mille eesotsas on Rakverega tihedalt seotud noor mees Taago Pikas, kes ise nentis, et tegemist on suuresti missiooniprojektiga, ehkki kindlasti ootavad omanikud maja ehitamisest ka tulu.