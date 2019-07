Pikal tänaval väärt munakivisillutist ei säilitata

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel rääkis, et paraku ei olnud Tallinna ja Rohuaia tänava vahelisel lõigul ühtegi sillutiselappi, mida alles jätta.

“Kommunikatsioonide panekuga oli kõik juba varem üles songitud,” sõnas ta. Sõidutee alla jääval alal küll sillutist oli, kuid seal jääks see tee tasapinnast väga palju madalamale ja nii pole võimalik sillutist säilitada. Küll soovisid Pikk 1 maja elanikud Abeli sõnul, et nende maja juures oleks pisut ajaloolist hõngu, ja nii leppis muinsuskaitseamet majarahvaga kokku, et selle hoone kangialune saab Pikalt tänavalt üles võetud kividest munakivisillutise. “Otsime korraliku tegija, kes oskab munakivisillutist laduda,” ütles Mirjam Abel.