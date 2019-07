Esiliiga debütant Kadrina Karud toob meeskonda vana tuttava "lenduri"

Ligi kahemeetrine korraliku füüsisega pealtpanekumeister kuulus möödunud hooajal Rakvere Tarva koosseisu ja jõudis sarviliste eest pidada Eesti esiliigas viis kohtumist, enne kui teda tabas raske põlvevigastus.

Et traumast paranemine nõuab aega ja kannatust, on Karude mänedžer Raivo Tribuntsov arvestanud Peili liitumisega hooaja teises pooles. "Ootame rahulikult, kuni ta terveks saab, aga meie peatreenerit Andres Sõpra tundes arvan, et Tõnis hakkab juba hooaja alguses osalise koormusega tasapisi treeningutel kaasa tegema," lausus Tribuntsov.

Tõnis Peil kõneles, et selle aasta jaanuaris saadud vigastusest paranemine on kulgenud vahelduva eduga. "Ühel hetkel on hea, teisel jälle mitte nii hea. Eks ta võtab aega. Korvpalliplatsile naasmine jääb ilmselt tuleva aasta jaanuari kanti," rääkis 2016. aasta sügisel tiimi Rakvere Tarvas / Palmse Metall koosseisus samuti treener Sõbra käe all Eesti meistriliigas särava debüüdi teinud mängumees.

Üleeelmisel hooajal jõudis Peil esindada nii TTÜ KK meistriliiga- kui ka kodumaakonna Tamsalu Los Toros / Karude esiliigameeskonda.

Kuidas on Tõnis Peil seni vaimselt vastu pidanud ja millega on mängija vahepealsel ajal tegelenud? "Eks ta peab vastu pidama. Vaikselt olen ikka jõusaalis trenni teinud," tähendas ta. Kas ülakeha on siis juba nagu Shaq O'Nealil? "Midagi sinnakanti jah, aga palli on siin saanud ka natuke puudutada ja visata. Vaikselt jalg juba kannatab," rääkis Peil.