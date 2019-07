Kiri: Noorte algatus vajab lõpuleviimiseks tuge

Talgutest võtsid osa nii Vinni valla kui ka Rakvere linna elanikud eakatest lasteni. Metsast sai välja veetud mitu suurt prügikoti- ja kärutäit jäätmeid, kuid siis ilmnes kurb tõsiasi. Jäätmete seadusevastane ladestamine on toimunud sedavõrd kaua, et ilma konteineri ja ekskavaatorita ei jõua ühe küla inimesed metsaalust lähima paari aastaga korda teha. Siinkohal tahaks tänada metsaspetsialist Taavi Saart, kes noorte algatatud ettevõtmist edasi viib. Rakvere linnavalitsus ja Vinni vallavalitsus on vastutuse võtmist edasi lükanud.