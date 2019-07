Kolm suve tagasi kaunistasid Rakvere Keskväljakut ja Tarka Maja suured värvilised liblikad. Idee autor oli tollane Rakvere linnakunstnik Teet Suur. Nüüdseks on osa liblikatest “lennanud” Palmse kanti ühe vana jalaka otsa ja elavad seal uut elu. “Need liblikad olid mõeldud ühe suve projektiks, mille koos Raiko Kaasikuga tegime. Ja eks liblikad lendavadki ära, oma ülesande Keskväljakul olid nad täitnud,” ütles Teet Suur, kelle jaoks on sümpaatne, et liblikatel on uus võimalus.