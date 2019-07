Töötute arv vähenes veidi

Juuni lõpu seisuga oli maakonnas 1334 registreeritud töötut ehk 31 võrra vähem kui mai lõpus. Tööealisest elanikkonnast moodustab see 5,5 protsenti. Eestis on registreeritud töötuse määr keskmiselt 4,6 protsenti, kõrgeim on see jätkuvalt Ida-Virumaal (8,7 protsenti) ja Valgamaal (8,1 protsenti), madalaim aga Hiiumaal (2,7 protsenti). Kõrgem kui Lääne-Virumaal on registreeritud töötuse määr veel Võru-, Põlva- ja Järvamaal.