Viljandi järve äärde kerkiv Aqva valmib 2022. aastal

KOKO Arhitektide kavandatud hoone ehitus algab järgmise aasta suvel ning lepingu kohaselt on see valmis 1. septembriks 2022. Projekteerimislepingu hind on umbkaudu miljon eurot ning hoone ehituse hinnaks on arvatud enam kui 20 miljonit eurot. Viljandi spaahotelli on plaanitud kaks restorani: à la carte menüüga buffet-restoran ja peredele mõeldud grillirestoran. Lisaks tulevad sinna 300-kohaline konverentsisaal ning 30–50-kohalised seminariruumid.