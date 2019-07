Külalised rõõmustasid nelikute üle

Nelikõed on kenasti sirgunud, vudivad ringi ning nende argipäevad mööduvad mängides üksteise ja pere kollase kassiga. Avaras koduhoovis on neil ka päris oma aed – puidust aialippidega neljast küljest ümbritsetud mängualal saavad nad isekeskis toimetada, samal ajal kui vanemad nende vaateväljas praktilisemaid asju ajavad.

“Kevadel mõtlesin küll, et nii tore, lähen toimetan peenardega ning lapsed on mu ümber, aga tegelikkuses läks see nõnda, et igaüks neist võttis oma suuna, kuhupoole joosta, ning sellest kujunes perekondlik ettevõtmine, kus igaühel pidi keegi sabas olema. Nõnda me sellise aia otsustasimegi teha,” rääkis pereema Tiina Nirgi.