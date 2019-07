Festheart laiendab haaret

Festhearti korraldava MTÜ Sevenbow juhatuse liige Keio Soomelt rääkis, et Pärnus toimub üks kinoseanss, Tartus aga kinoseanss ja pidu. "Kui me Tartu kavva võtsime, siis tuli Pärnust ettepanek, et seal võiks ka midagi toimuda," rääkis ta.