Noor ihkab suvel usinalt tööd teha

Kaks nädalat sellest suvest on 16-aastane Hans Henrik Toming juba tööl käinud, seitse nädalat on jäänud. Siis saab töökogemus kirja tema CV-sse ja see on tähtis. Krooni Selveris on noormehe tööülesanne meie kõigi hüvanguks kaup õigesti riiulisse panna ja vajadusel uued hinnasildid kauba juurde sättida.