3000 kilomeetrit jalgrattal: Tallinn-Rakvere-Holland

Umair Ali on Pakistanist pärit ja tal on seljataga üks õppeaasta Tallinna ülikoolis. Et Eestit ja Pakistani lahutab pikk vahemaa, ei võtnud noormees suveks koduteed jalge alla, vaid otsustas koolivaheaega sisustada veidi rohkem kui 3000-kilomeetrise rattaretkega, mida ta alustas Tallinnast ning mille lõpetab Hollandis. Rakvere oli tema pika reisi esimene peatuspaik umbes ühe kuu pikkusel teekonnal.