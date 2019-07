Prokurör lõpetas Soormi ja Tuvi kriminaalmenetluse

Kriminaalmenetluse seadustiku järgi võib prokuratuur kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga ja selles kahtlustatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud menetluskulud ning kui menetluse jätkamiseks avalik huvi puudub.

Prokurör leidis, et kuna Soorm ja Tuvi on varem kriminaalkorras karistamata, on neid võimalik õiguskuulekusele suunata nende kriminaalasja kohtusse saatmata.