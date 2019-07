Marko Meerits: "Kahju, et sellise jama tegin"

Puurilukk tunnistas, et kohtumise esimene värav jääb tema hingele. "Esimene värav on puhtalt minu viga. Sihukese [löögi] ma lihtsalt pean seal ära tõrjuma. Midagi ei ole muud öelda. Minu asi oli see seal," rääkis Meerits. "Loomulikult on väga, väga kahju just selle pärast, et sellise jama tegin ja kaotasime."