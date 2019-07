“Arvati, et “Kui seda metsa ees ei oleks” sobib festivali lõpetama. Lugu keerleb helilooja ümber ja seal on ka palju Tšaikovski muusikat,” ütles lavastaja Eili Neuhaus. “Muusikast teadlikumate inimeste jaoks on teine vaatus alati positiivne üllatus. Nad on siiralt rõõmsad, et selline materjal on lavale jõudnud. Mina olen veel kõige rõõmsam, et see tükk on nagu vana vein, mis laagerdudes läheb iga aastaga aina paremaks.”