Pulmatrendid: mitu päeva vanu kombeid

“Suurejoonelised ja uhked pulmad, kus lausa sada inimest,” iseloomustas Kivi tänavuse suve pulmi. Talle endale teeb palju rõõmu see, et noorpaarid armastavad pulmaaastapäeval nende juurde tagasi tulla ja nii on paljud paarid igaaastased külalised, kes toovad näha oma lapsukesi. “Sel aastal on juba neli paari käinud,” sõnas Kivi.