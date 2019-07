Nädala kaja: võrkpall tahab taaskäivitamist

Hoog, millega hakati asja poliitikute, ettevõtjate ja lihtsate võrkpallisõprade koostöös ajama, või kuidas see vähemalt kõrvalseisjale paistis, tekitas mõtte, et härjal on haaratud otsustavalt sarvist. Tundus, et sünnib midagi erakordset ja piltlikult öeldes hakatakse tegema pauku uutmoodi.

Ainsa tõrvatilgana meepotti potsatas uudis, et tagasihoidlikest sportlikest tulemustest, mis olid suures osas tingitud kasinast eelarvest, väsinud võrkpallisõbrad unustasid tuuseldamise käigus mehe, kellele sisuliselt võlgnetakse siiani tänu Rakvere võrkpalli esindusvõistkonna pikaaegse püsimise eest. Jutt on muidugi Mati Merirannast.

Uued tulijad võisid küll isekeskis kiruda, et Rakvere Rivaali hiilgeaegadel, 1990. aastate keskel, mitme Eesti meistrikullani ja karikavõiduni viinud teenekas juhendaja ei suutnud lõpuks enam teravamasse tippu murda, kuid kes olid paremini kursis, teadsid, et seda on Hunt Kriimsilmana rühmanud treenerile tegelikult vale süüks panna. Ta tegi asju oma äranägemise järgi, tuginedes senisele kogemusele ja teadmistele. Ärgem unustagem, et Merirand oli siis ja on siiani treener, mitte mänedžer, või veel vähem ärimees. Tema lepinguläbirääkimised mängijatega olid lihtsad: rahamägesid ei paku, aga mängida saate.