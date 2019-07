Kolumn: aluse ja öeldisega eestlus

Paljud neist teemadest on seotud eestlaseks olemisega. Ühelt poolt see on üllatav, sest meil peaks ju kõik olema hästi, kultuurilist survet on ida poolt tunda mitu korda vähem kui mõnikümmend aastat tagasi. Ometi see ei ole ka üllatav, sest eestlaseks olemine muutub, keel muutub, meie enda mõtestamine muutub maailmas.