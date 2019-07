Kontserdiga “Kõik ühe eest” saab teha suure heateo

Õnnetusse sattunud perepoja endine klassivend Rakvere eragümnaasiumist Rainer Villak (esinejanimega R.V) mõtles, mis oleks, kui annaks oma osa heategevusse. Ta korraldab kontserdi, kus astub üles koos kampa kutsutud esinejatega. Noor tuntust koguv muusik sõnas, et kirjutas paljudele artistidele. “Kuna teen räppmuusikat, tean, et räpparid on alati toeks. Nad on tihtipeale sotsiaalse tunnetusega, nii et teavad, mida see pere võib läbi elada,” lausus Villak.