Täielik hitisadu: Ines ja Iff, Stig ning Victor laulavad Vihulas

Teisipäeval, 16. juulil kell 20 on laval vanameister Ivo Linna, kellega koos on võimalik tähistada tema 70 aasta juubelit. Juubelikontsert “Iff 70” on justkui hittide paraad, sekka mõned uuemad laulud. Kes meist ei teaks tema aegumatuid lugusid “Julge laul”, “Kikilips”, “Eestlane olen ja eestlaseks jään”. Iff on oma lihtsa ja tagasihoidliku suhtumisega paljude eestlaste lemmik. Ta on olnud laval juba 52 aastat, mis on omamoodi rekord ja näitab tema vägevat sisu. Sünnipäeva väisavad ka tuntud külalised, teiste seas Tanel Padar ja Maarja-Liis Ilus.