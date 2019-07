Keegi kogub marke, keegi pastakaid, keegi vanavara. Aga on ka neid, kes koguvad taimi, ainus erinevus on see, et nende kogu elab, kasvab, vajab hoolt ja erilisi tingimusi. Taimeinimesed ei väsi aias mütates, vaid saavad sealt jõudu. Nad tunnevad oma kasvandikke juurteni. On taimi, mis on saadud tuttavate käest, ja neid, mida tellitud teiselt poolt maakera. Neil külgedel näitavad neli aednikku enda jaoks ühte erilist taime või taimerühma – saage tuttavaks!