Iga kümnes Eesti palgatööline on ametis metsamajanduses või puidutööstuses

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Jaak Niguli sõnul avaldub sektori olulisus tööandjana eriti tugevalt Eesti maapiirkondades. Ta märkis, et metsa- ja puidusektor on väljaspool Harju- ja Tartumaa tõmbekeskusi üks väheseid tööandjaid, kes suudab pakkuda rahvusvahelise haardega tööd keskmisest kõrgema palgatasemega.

Nigul tunnistas, et metsa- ja puidutööstuse sektoris on nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele suur. “Usume, et sektori tugev panustamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsiooni aitab valdkonda juurde tuua ka noori. Töö metsandus- ja puidusektoris nõuab aina rohkem teadmisi infotehnoloogiast, mehhatroonikast ja robootikast, mis on kindlasti tulevikualad,” märkis Nigul.