Juuni korteritehingute keskmine ruutmeetri hind Rakveres oli 816 eurot, viimase aasta jooksul on see mitmel kuul olnud ka 900 euro lähedal. Kinnisvarabüroo Uus Maa Virumaa juhtivkonsultant Margus Punane rääkis, et Rakveres on päris palju odavamaid ahiküttega kortereid ja tehingud nendega toovad keskmist hinda omajagu alla.