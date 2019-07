Täna on sünnipäev kahel meie jaoks väga olulisel asjal, esimesel küll pisut tinglikult. Tinglikult selles mõttes, et ehkki paberraha oli Hiinas kasutusel olnud juba sajandeid ja templirüütlidki olid välja andnud oma paberraha, tulid Euroopa esimesed õiged paberrahad käibele just 16. juulil 1661. aastal ja välja andis need Stockholms Banco, loomulikult Rootsis.