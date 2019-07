Eesti Teede juhatus jätkab senises koosseisus

"Ettevõte on viimase viie aastaga teinud läbi suure muutuse ning tänaseks saanud edukalt ja jätkusuutlikult juhitud teede ehituse ja korrashoiu ettevõtteks, mistõttu oli juhatuse liikmete lepingute pikendamine loogiline samm," ütles Eesti Teede nõukogu esimees Rain Vääna. "Arvestades, et aktiivselt toimub ka ettevalmistus ettevõtte müügiks, on hea meel, et senised juhatuse liikmed soovivad jätkata panustamist ettevõtte arengusse."