Häirekeskuse Ida keskuse juhina alustas tööd Janek Murakas

Avalikul konkursil kandideeris Häirekeskuse ida regiooni juhtima 24 inimest ja nende seast valiti sobivaimaks kandidaadiks Janek Murakas. Murakas on varem töötanud kohalikus omavalitsuses erinevatel ametikohtadel ja viimati abivallavanemana, kus vastutas muuseas ka piirkonna turvalisuse ja kriisireguleerimise eest. Lisaks sellele on Murakas 12 aastat olnud abipolitseinik.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul oli konkurss tugev ja hea meel on, et töö avalikus sektoris ning Häirekeskuses köidab ka neid, kes siseturvalisuse valdkonnas otseselt töötanud pole.

"Regionaalsete keskuste juhtidele on ootused väga suured, sest just nende käes on võti meeskonnatunde loomiseks ning hoidmiseks. Mul on hea meel, et meil oli tugevaid kandidaate, kelle hulgast sellesse vastutusrikkasse rolli inimesi valida," ütles Alvela.