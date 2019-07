Sisekujundaja on Maarja Valk-Falk, kes on koridori ette näinud nii ronimisseina kui ka nutika lahenduse istmetele. Nimelt paigutatakse magneti abil istmed fuajee seintele, kust vajadusel saab neid istumiseks võtta.

“Nii ei võta istmed asjatult ruumi ja samas on nad ka sellise kujuga, et neid on võimalik omavahel kombineerida,” selgitas Rakvere valla abivallavanem Viktor Häninen.