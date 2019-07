“Mulle muidu väga meeldib, mis Rakvere linn Moonakülas teedega tegemas on, aga tundub, et keegi enne tööde algust küll üle vaatamas ei käinud, kuidas asju teha tuleks,” arutles Gunnar Viese. Ja leidis, et ega ilmselt poleks nii uhket remonti ette võetud, kui linnapea Marko Torm ise Moonakülas ei elaks. “Ma arvan, et kui asi oleks poole odavamalt tehtud, oleks me ka väga rahul olnud,” sõnas ta miljonieuroste teetööde kohta.