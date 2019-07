Väike-Maarja vallas sirgub Valter Külvetile väärikas kergejõustiklasest mantlipärija

Sama vanade noormeeste kõrgushüppes alistas koondises debüteerinud Aivar Ellam kõrgushüppes isiklikku rekordit tähistava kõrguse üks meeter ja 90 sentimeetrit, tuues sellega Eestile kolmanda koha punktid. 14-aastase Väike-Maarja noormehe tulemus on ühtlasi uus Lääne-Viru maakonna 13–14-aastaste rekord.

Eestis on läbi ajaloo selles vanuses suutnud Ellamist rohkem hüpata vähesed. Nii annab näiteks noorte kergejõustiku võistlussarja “TV 10 olümpiastarti” kõigi aegade edetabel, kuhu on kantud ainult finaaletappidel näidatud resultaadid, Valter Külveti 1978. aastal hüpatud liidritulemuseks üks meeter ja 93 sentimeetrit. Samas tabelis on Ellam ise aga tänavu suvel Rakvere staadionil hüpatud ühe meetri ja 83 sentimeetriga viies.