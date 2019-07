Turutare omanik Verner Aas rääkis, et välja vahetatakse vahepeal loksuma hakanud põrandaplaadid. "Ettevõte ei ole maha müüdud, lähiajal ei ole plaanis ka," kommenteeris ta. Teada on, et peale remonti Turutares vana rentnik Filinger ei jätka. Aas ei täpsustanud, kas tal on kavas leida poodi uus rentnik.