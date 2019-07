Kolm kanget rühib tiitli suunas

Praeguseks on jõutud niikaugele, et firma kasutuses on 1400 hektarit maad, sellest 310 hektarit enda oma. Tuhandel hektaril kasvatatakse vilja ja sadakonnal kartulit. Põldmaasid teatakse ennekõike aga just kartulikasvatajatena. “Tänavu on kartul maas 101 hektaril ja sel aastal kasvatame 14 sorti,” ütles Gustav Põldmaa.