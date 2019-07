Olulisemaid põhjuseid hinnatõusutaotluse esitamiseks on meil kolm. Esiteks järsult kasvanud jäätmete lõppkäitluskulud. Näiteks on Iru jäätmepõletustehase vastuvõtuhinnad tõusnud viimase paari aastaga kolm korda. Paraku ei olnud selline hinnatõus prognoositav, sest Iru varasemad pikaajalised lepingud on nüüdseks asendunud mahtudega nii-öelda vabaturul ja hinnad selguvad hangete tulemusel.

Lisaks on alates hankel pakkumise tegemisest tõusnud umbes 18 protsenti tööjõukulud, seda kinnitavad statistikaameti näitajad, ning täiendavalt on tõusnud 20 protsenti kütuste hinnad. Samuti on lisandunud raskeveokimaks. Eeltoodud hinnatõusud on AS-i Ragn-Sells viinud olukorrani, kus seniste, umbes neli aastat tagasi hankes esitatud teenusehindadega ei ole võimalik enam jätkata.