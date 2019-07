Menukate bändide toomine nõuab kulutusi

Programmi ettevalmistus ja sellele eelnevad toimingud kestavad pea pool aastat. Alati on peaesinejaks olnud üks Eestis populaarne ansambel, mis võiks meeldida igale vanuserühmale. Kuna populaarsed bändid on kulukad, on see kindlasti üks põhjustest, miks üritusel on pilet.