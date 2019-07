Laupäeval pannakse Rohu külas nurgakivi mängudemajale

Juba nurgakivipeol on võimalik osaleda kahes õpitoas. Tiia Paisti juhendamisel tehakse tutvust pillide sugupuuga. Huvilised saavad proovida eri liiki pille ja kuulda, kust need pärinevad. Õpitoa lõpus mängitakse koos ka üks pillilugu. Teises õpitoas on seiklushuvilistel võimalik õppida selliste sõlmede tegemist, mis aitavad nii maal, merel kui ka õhus.