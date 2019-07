Tänava uuendamine Kundas toob kaasa liikluspiiranguid

Rekonstrueerimistööde tõttu võidakse Jaama tänav ajutiselt täielikult sulgeda. Ümbersõit on korraldatud Rakvere maantee ja Uus-Sadama tee kaudu. Ajutiselt suletakse ka kõnniteed.

Viru-Nigula valla keskkonnaspetsialist Heiko Källo ütles, et Jaama tänava rekonstrueerimistööde esimest etappi alustati juba eelmisel aastal. Töid teostab Viamer Grupp OÜ ja need peaksid valmima septembri lõpuks. Rekonstrueerimistööd lähevad maksma 640 000 eurot, sellest 512 000 eurot andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ülejäänu on valla omafinantseering.