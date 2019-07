Marti Kuusiku kriminaalmenetlus on liikunud abiprokuröri käest vanemprokuröri kätte

Kuusik ütles Postimehele kahtlustuse esitamist kommenteerides, et see on tavapärane kriminaalmenetluse samm. "Et mind üle kuulata, tuli mulle omistada roll, roll saab olla kahtlustatav," selgitas ta ja lisas, et ootas seda juba mõnda aega ja oli väga meeldiv, et lõpuks temaga ka ühendust võeti.