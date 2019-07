Osa riigikogulasi jättis aruande esitamata

Anti Poolametsal on oma ettevõtete majandusaasta aruanded esitamata.

Viiendik riigikogulastest ei ole tähtajaks esitanud majandusaasta aruannet, vahendas ERR. Aruanne on esitamata ka Anti Poolametsal kahe ettevõtte kohta, kus tal on osalus. Ülejäänud Lääne-Virumaalt valitud riigikogu liikmed ehk Üllar Saaremäe, Taavi Rõivas ja Siret Kotka-Repinski on oma aruanded kenasti esitanud, Indrek Saarel aga osalust ettevõtetes ei ole.