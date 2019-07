Rakvere linnaaedniku Anu Otsma eestvedamisel on nüüd Rakvere Linnakalmistul ja Pauluse kalmistul Tõrmas oktoobrini kasutamiseks üles pandud avalikud tualetid. Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap rääkis, et nendes on ka kätepesuvõimalus, neid hoitakse puhtana ja korras. Linnale läheb teenus maksma 720 eurot.