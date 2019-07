Suvi tuleb liikluses mööda saata igal juhul ohutult

Liiklusseaduse kohaselt on nii tõukerattur kui ka rulataja või rulluisutaja jalakäija rollis. Seega kehtivad neile jalakäija reeglid. Populaarsetele elektrilistele tõukeratastele on näiteks nende laenutaja Bolt seadnud kasutustingimused, mis sätestavad muu hulgas, et sõitja peab olema vähemalt 18-aastane, samuti on oluline kaitsevarustuse kandmine ning sõidueeskirja järgimine.