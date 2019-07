Vandaalid tegutsesid Haljala lasteaias

Lasteaia direktor Riina Tamberg, kes seal töötanud üle kümne aasta, tunnistas, et see lõhkumine oli tema ametiaja jooksul esimene. "Natuke šokeeriv oli see," lisas ta. Tambergi sõnul loodab ta vandaalide tabamisel politseile ja soovib, et pahategijad saaksid võimaluse oma tegu heastada.

Tamberg on kuulnud, et Haljalas tegutseb üks noortekamp, kuid pole ise seda näinud, sest elab väljaspool alevikku ega käi õhtutundidel seal kandis.

Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide sõnul on politsei lasteaias juhtunust teate saanud. Kahjusumma on 200 eurot. Politsei alustas väärteomenetlust. Väärteomenetleja Kaido Meelind ütles, et üks teo toimepanija on korravalvuritele teada, kuid sündmuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.