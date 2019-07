Osa kannatanuid ei usalda politseid

Sõiduki omanik Sirle tunnistas, et ei usu korrakaitsjate võimesse vargad tabada. Naine meenutas, et kui tema Tamsalus asuva korteri uks põlema pandi, üritas ta pool aastat koos politseiga süütajat leida. Paraku tulutult.

Politsei võimetuse üheks põhjuseks nimetas Sirle liigset bürokraatiat. Naise sõnul loobus ta korteriukse süütaja leidmisel politsei abist ja hakkas suhtlema inimestega. See andiski tulemusi. Kui naine võimaliku süütaja nime politseinikele teatas, vastati, et süüd on raske tõestada.

Sirle sõnul loodab ta nüüd autorüüstajate tabamisel sotsiaalmeediale. Mis puutub sõidukisse, siis varguse tõttu vajalikud sõidud tegemata ei jää, sest auto oli mõeldud varuosadeks teisele samasugusele Hyundaile, mida Sirle kasutab. Vargusega tehtud kahju hindas naine suuremaks kui 200 eurot, sest juba varaste saagiks langenud originaalveljed maksavad palju.

"Mul on kahju, kui politsei ei vasta inimeste ootustele," ütles Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste. "Teeme omalt poolt alati kõik, et inimest aidata ning välja selgitada süüdlane, selleks et kannatanule tekitatud kahju saaks hüvitatud. Ka politsei pöördub avalikkuse poole, et inimesi tuvastada, välja selgitada nende asukoht või leida sündmuse pealtnägijaid. Vaatamata sellele ei õnnestu politseil alati piisavalt tõendeid koguda, et püstitatud eesmärki saavutada ja teo toime pannud inimesed kohtu ette viia."