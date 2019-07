Tarva korvpallimeeskonna tagaliin täienes veelgi

24-aastane ja 192 cm pikk tagamängija kommenteeris koostöö algust järgmiselt: "Mul on hea meel, et saan kuuluda meeskonda, millel on pikk ning edukas ajalugu, suurepärane fännibaas ning palju häid tulemusi lähiminevikust. Loodan, et suudame fännidele pakkuda head mängu ja häid emotsioone ning sedagi, et Rakvere kossufännid leiavad taas mooduse tuua saali see imeline atmosfäär, mida oleme näinud Tarva tippaegadel mõned aastad tagasi."

Egert Hallerit esindava agentuuri Kokkuta Management agent Marten Lombiots märkis, et mängumehe mullune hooaeg kujunes omamoodi huvitavaks, sest Haller alustas mängimist Valgas, misjärel siirdus ennast näitama piiri taha Hispaaniasse ning naases siis taas endisesse meeskonda.

"Egertil avanes võimalus end Hispaania kolmandas liigas (LEB Silver) proovile panna. Eesmärk oli ennast niiöelda pildile mängida, et sealt võimalusel mõne aasta jooksul kõrgemale tõusta, kuid erinevate asjaolude kokkulangevusel see ei õnnestunud," rääkis Lombiots. "Tagasituleku järel oli tal keeruline, aga arvan, et õppisime sellest päris palju."

Algavaks hooajaks seati Marten Lombiotsa sõnul koostöös Kokkuta Management`iga eesmärk leida pallurile mängupaik, kus ta saaks hankida enesekindlust ja hea tunde, et siis uuesti ennast üles töötada, areneda ning teha järgmine samm.

Lombiots märkis, et Rakvere Tarva uus hingamine ja tulek hakkas neile silma. "See on äge, et Rakvere on korvpallimaastikul jälle pildis. Tundub, et klubi tahab areneda ja jõuda sinna, kus ta kunagi oli või isegi paremaks. Seetõttu tundus see Egerti jaoks hea koht," rääkis agent.