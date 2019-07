Manuel Ceriz on Eestis esimest korda ja peatub Rakveres oma sõprade Alge ja Viljar Sardi juures, kellega ta kohtus 2007. aasta augustis Portugalis. Üks matkarada möödus avatud olekuga Manueli majast, majaperemees tuli välja ja kutsus reisisellid endale külla ning tutvustas neile hiljem ümbrust ja kohalikku elu. Suhtlus on kestnud siiani.

Kontserdi idee tekkis Heiki Hallikul, Pätsi Sahvri omanikul, kui ühel päeval Manuel pagariärisse sisse astus. “Idee kõndis ise meile uksest sisse, kui Manuel tuli oma sõpradega meie sahvrisse sisseoste tegema. Juba kaugelt oli näha, kui huvitav persoon ta on, tema näost peegeldus, et ta oskab pilli mängida,” jutustas Heiki Hallik. Nii tõigi ta tagaruumist oma kitarri ja andis selle Manuelile proovida. Imepäraseks pidas Heiki seda, et kui ta ise oma kitarri mängis, tundus see häälest ära olevat, kui aga Manuel pillil akorde võttis, näis, nagu oleks see just korda tehtud.