Eestis on räpp viimastel aastatel äärmiselt populaarseks muutunud ning hiljutiste suvede suurimad muusikalised hitid on hiphopi sugemetega. Praegu valitseb kogu maailmas räpis mumble ehk mõminaräpp. Lugude taustu vürtsitavad madalad bassirütmid ning sõnadest on kohati raske aru saada. Lääne-Virumaa räpipunt TMF moega kaasas ei käi.

TMF on kolmeliikmeline rühmitus, mis tegutsenud juba aastast 2004. Bändi liikmeteks on McLord (Mart Rauba), MC Napoleon (Kaarel Leigri) ja Lil Rambo (Rambo Veedler). Kollektiivi salajane taustajõud ja nupukeeraja on Tamsalu Tõnn. Bändi muusikaline pool sünnib Lääne-Virumaal Kadilas stuudioks ümber ehitatud toas. “TMF-i muusika on minu ja Tamsalu Tõnni tehtud. TMF-i kõla kuuleb ära. Liiga tõsiste ja moodsate biitide peale ei hakka isegi mingi idee voolama,” kõneles Kaarel Leigri.