Muusikud toetasid tules kodu kaotanud Rakvere peret kontserdiga

Kontserdil esines hulk Lääne-Virumaa muusikuid. Teiste seas astusid üles Kundast pärit Kaire Rapur, rakverlane Andrus Albrecht, Tamsalu neiu Laura Mätlik. Õhtujuhi rollis oli ja esitas samuti mitu laulu Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi, keda saatis klaveril Ahti Bachblum. Rääkimata Maxtractist, J. R. Rhymesist ja kontserdikorraldust vedanud artistist R. V.-st ehk Rainer Villakust.

Neid kõiki tuli kuulama ja kontserdile piletit ostes omapoolset panust andma umbes sadakond inimest, kelle seas oli väga palju noori.

Rakvere kultuurikeskuse saalis toimus reedel heategevuslik kontsert "Kõik ühe eest". FOTO: Jaana-Eerika Joosepson

"Mõne hetkega kodu kaotada on üks hirmsamaid asju. Seda ei soovi kellelegi," lausus Ahti Bachblum. Temaga sama meelt oli Margus Grosnõi, kes meenutas, et oli juhtinud eelmisel päeval Rakvere teatris eragümnaasiumi lõpuaktust. Sama klassi lõpuaktusel istus veerandsaja teise õnneliku ja rõõmsa koolilõpetaja seas noormees, kes kaotas päev hiljem koos perega kogu oma maise vara. "Järgmisel hommikul kaotada kõik, mis sul on ... Sellist asja ei soovi ka oma vihavaenlasele," ütles Grosnõi.

Rakvere kultuurikeskuse saalis toimus reedel heategevuslik kontsert "Kõik ühe eest". FOTO: Margus Martin

Mitu aastat Rakvere eragümnaasiumis huvijuhina töötanud laulja Kaire Rapur rääkis, et märkas heategevusliku kontserdi kuulutust täiesti juhuslikult Facebookis, kuhu ta satub enda sõnutsi väga harva. "See jäi mulle kuidagi silma. Võtsin seejärel kohe Raineriga kontakti ja ütlesin, et tahan ka laulda. Rainer oli lahkesti nõus," kõneles Rapur. "Kui saan laulda selle pere toetuseks, aidata sellega raha koguda ja ka omapoolse rahalise panuse anda, siis loodetavasti on sellest kasu. Ma tundsin, et pean siia tulema ja neid aitama. Abikaasa tuli omakorda mulle vastu ja hoidis samal ajal kodus lapsi."

Rakvere kultuurikeskuse saalis toimus reedel heategevuslik kontsert "Kõik ühe eest". FOTO: Jaana-Eerika Joosepson

Artistinime J. R Rhymes all tuntud Rakvere kunstnik ja tattoo-meister Raimond Kukuškin märkis, et õnnetused võivad tabada meist igaüht ning kunagi ei või teada, kellel läheb järgmisena abi vaja. "See on elementaarne, et kaasinimesi tuleb aidata. Mind puudutas see väga, sest mul endalgi on elus tulnud ette raskeid etappe, millega on olnud keeruline toime tulla. Seetõttu on hea meel, et selline ettevõtmine sai teoks. Eeskujulik ja hea märk," lausus Kukuškin.

Rakvere kultuurikeskuse saalis toimus reedel heategevuslik kontsert "Kõik ühe eest". FOTO: Margus Martin

Laulja ja muusik Andrus Albrecht sõnas, et kuigi ta ise pole õnneks samasugust õnnetust läbi elanud, kujutab ta ette õudu ja tunnet, mida elas läbi kaaslinlastest pere, kes vaatas hoole ja armastusega rajatud kodu hävingut kahjutules. "Ma loodan, et see perekond leiab jõudu ja võimalusi oma elu ja maailm taas üles leida ning ehitada," ütles Albrecht. "Selleks me ju olemegi, et vastavalt oma jõule ja võimule aidata. Selge on see, et selle üritusega me ei suuda mingit tohutut materiaalset panust anda, aga kindlasti pole vähemväärtuslik emotsionaalne toetus, mida anda saime."

Rakvere kultuurikeskuse saalis toimus reedel heategevuslik kontsert "Kõik ühe eest". FOTO: Margus Martin

Toetuskontserdi eestvedaja Rainer Villak tänas kõiki, kes leidsid võimaluse panustada, ja neid ei olnud tema ütlusel sugugi vähe. "Esinejaid astus üles seitse ja neid oli lihtne kokku saada. Eriti pärast seda, kui olin neile kogu loo ära rääkinud. Kaire Rapur helistas mulle ise ning pakkus, et ta tuleb ja aitab," kõneles Villak. "Paljud, kes ei saanud kontserti kuulama jääda, astusid niisama läbi, ostsid pileti ja läksid edasi."